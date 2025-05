Grêmio ainda sonha com a classificação direta às oitavas da Sul-Americana

Atualmente, o Tricolor gaúcho encontra-se na segunda colocação, com nove pontos, dois a menos que o concorrente argentino. Os critérios de desempate da Sul-Americana são diferentes do Campeonato Brasileiro. Isso porque o principal são os pontos, depois saldo de gols. Na sequência gols pró, em seguida gols como visitante e, por fim, posição no ranking da Conmebol. Como o último compromisso das duas equipes será como mandante, o quarto aspecto não será primordial para a definição do grupo. Se o Grêmio conquistar um triunfo e o Godoy Cruz perder, os gaúchos automaticamente se classificam para as oitavas da Sul-Americana.

O Grêmio enfrentará o Sportivo Luqueño pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, nesta quinta-feira (29), em cenário favorável. Primeiro porque o embate ocorrerá em seus domínios. Inclusive, o time pelo menos já assegurou a classificação para os playoffs do torneio continental. O Imortal ainda sonha em ultrapassar o Godoy Cruz e assumir a liderança do Grupo D. Tal situação é possível em até quatro cenários distintos.

Possíveis classificações do Grêmio com vitórias e empates dos argentinos

Uma outra possibilidade envolve um empate dos argentinos com o Atlético Grau, do Peru, e uma vitória do Imortal por goleada. No caso, Godoy Cruz e o Tricolor gaúcho alcançariam a mesma pontuação. A depender da situação, os comandados de Mano Menezes passariam a levar vantagem no saldo de gols.

Um cenário que leva também em consideração um empate dos hermanos e um resultado positivo do Grêmio por dois ou mais gols de diferença. Neste caso, haveria uma igualdade da pontuação e do saldo de gols. Entretanto, o Tricolor seria superior nos gols marcados.

Isso porque, atualmente, o Godoy Cruz conta com somente um gol a mais que o Imortal. Há também a alternativa em que ocorra um triunfo dos gaúchos por dois gols de vantagem, além de um empate no duelo dos argentinos em que ocasionaria a igualdade nos gols pró. Com isso, o Imortal também avançaria para as oitavas de final da Sul-Americana. Dessa vez, o critério que lhe favoreceria diz respeito a melhor colocação no ranking da Conmebol.