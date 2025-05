Gols sofridos no início viram preocupação para o Inter antes de decisão na Liberta

Colorado sofreu 17 gols em seus últimos dez compromissos. Seis deles saíram entre os dez primeiros minutos das partidas / Crédito: Jogada 10

O Inter tem uma preocupação específica antes do jogo decisivo pela fase de grupos da Libertadores contra o Bahia, nesta quarta-feira (28). Afinal, o time gaúcho apresenta uma recente fragilidade defensiva. Desta forma, a repetição de tal falha pode ser crucial para definir o seu futuro na competição. O Colorado se mobiliza para corrigir o problema e evitar deixar escapar a classificação para as oitavas do torneio. Em suas últimas dez partidas, o Internacional sofreu 17 gols. A situação mais alarmante é que em seis dessas ocasiões em que sua defesa foi vazada, ocorreram entre os dez minutos iniciais de partida. A propósito, tal cenário teve início no empate por 3 a 3 com o Nacional, do Uruguai, pela fase de grupos da Libertadores.

Na oportunidade, o adversário abriu o placar aos cinco minutos e ampliou a vantagem aos dez. Inclusive, o "Bolso" conseguiu fazer o terceiro ainda no primeiro tempo. Entretanto, o Inter deu resposta positiva e obteve o empate. O problema se estendeu ao seu duelo seguinte contra o Juventude, pelo Brasileirão. O Colorado novamente ficou em desvantagem no placar, pois Batalla marcou aos três minutos da etapa inicial. Novamente, o Internacional demonstrou poder de reação e construiu uma vitória de virada. Posteriormente, o problema não causou apreensão nos três embates subsequentes. Vulnerabilidade defensiva perturbou o Inter em mais três jogos A grande questão é que o empecilho voltou a assombrar, dessa vez na derrota por 4 a 0 para o Botafogo, também pelo Campeonato Brasileiro. Igor Jesus marcou para o Alvinegro aos oito minutos do primeiro tempo. O drama teve um duelo de interrupção, mas retornou no jogo contra o Mirassol pelo Brasileirão. O zagueiro Jemmes, tirou o zero do placar no Beira-Rio aos sete minutos iniciais. Depois, o Colorado cresceu no duelo e empatou. Além disso, o enredo repetiu-se na rodada seguinte da competição contra o Sport, na Ilha do Retiro. Nesta ocasião, Barletta foi quem anotou o gol aos seis minutos do primeiro tempo.

Em todas estas cinco oportunidades, o Internacional saiu atrás do placar e conseguiu amenizar o cenário adverso em quatro destas partidas. No caso, com uma vitória e três empates. Ou seja, o aproveitamento da equipe gaúcha foi de 40%. Gols sofridos pelo Colorado nos primeiros minutos Internacional 3×3 Nacional-URU – Libertadores – 22/4

Millán, 5’/1º

Boggio 10’/1º Internacional 3×1 Juventude – Brasileirão – 26/4

Batalla, 3’/1º