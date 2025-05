Gerson é relacionado para jogo do Flamengo na Libertadores

Capitão, Gerson está liberado pelo Flamengo para enfrentar o Deportivo Táchira (Venezuela), nesta quarta-feira (28), pela Libertadores, às 21h30 (de Brasília). O jogador realizou testes e foi aprovado, sendo liberado para o técnico Filipe Luís utilizá-lo na partida do Maracanã. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Gerson era dúvida para a partida, porque sofreu uma leve inflamação no joelho esquerdo na vitória do Flamengo no último domingo contra o Palmeiras por 2 a 0, em São Paulo, no último domingo. Ele fez tratamento intensivo com com fisioterapia, no Ninho do Urubu.