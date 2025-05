Fluminense não exercerá opção de compra, e Victor Hugo deve retornar ao FC Cascavel

Indicado por Mano Menezes, volante está fora dos planos do técnico Renato Gaúcho e caminha para deixar o Tricolor no meio do ano / Crédito: Jogada 10

Com a proximidade da janela de transferência do meio do ano, o Fluminense está próximo de confirmar a saída de um dos atletas de seu atual elenco. Trata-se de Victor Hugo, 21 anos, que não deve ter seu contrato renovado e retornará ao FC Cascavel. Isso porque o Tricolor tem a opção de compra, mas não pretende exercê-la para seguir com o jogador. A informação é do portal “ge”. Nesse sentido, o jogador tem contrato válido até o final de junho, mas não tem sido relacionado para as partidas. Ele está fora dos planos desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, visto que foi um pedido de Mano Menezes e do auxiliar Sidnei Lobo no ano passado.

Ao todo, Victor Hugo esteve em campo em seis oportunidades pelo Tricolor e na atual temporada só entrou no empate por 1 a 1 com o Maricá, ainda pelo Campeonato Carioca. Aposta de Mano e falta de oportunidades com Renato Nascido em Bela Vista do Paraíso, no interior do Paraná, o jogador se destacou nas categorias de base do Londrina e fez sua estreia no time profissional em 2022. Em setembro de 2024, Mano explicou a chegada do atleta, até então desconhecido no futebol carioca. "Victor Hugo é uma dessas oportunidades que procuro aproveitar. Ao longo da minha carreira, sempre achei jogadores um pouco desconhecidos. Eles só são desconhecidos até se tornarem conhecidos. Futebol é assim. Futebol brasileiro é muito rico. A gente tem que ser criativo e achar jogadores", disse.