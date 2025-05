Federação Venezuelana se pronuncia sobre denúncias recentes de xenofobia

Além de lateral do Talleres, atleta que milita no Chile fez relato recente nas redes sociais

Através de comunicado em seus canais oficiais, a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) saiu em defesa de dois nomes do país que afirmaram terem sido vítimas recentes de xenofobia. Além do lateral-esquerdo Miguel Navarro, do Talleres, a meio-campista Jhoagny Contreras manifestou situação semelhante, através de seu perfil nas redes sociais, no último dia 19 de maio.

No caso da atleta que defende o Iquique, do Chile ela afirma que ouviu ofensas xenofóbicas vindas de diferentes adversárias do Deportes Recoleta, há pouco mais de uma semana, em duelo do Campeonato Chileno Feminino. Entretanto, Jhoagny garante que essa situação passa longe de se restringir aos gramados: