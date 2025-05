Ex-goleiro da Alemanha tenta se tornar dono de clube francês

Proposta do ex-goleiro da seleção alemã está sendo analisada por um tribunal que fiscaliza os processos do clube

Oliver Kahn, ex-goleiro com passagens emblemáticas por Bayern de Munique e seleção da Alemanha, tem a intenção de se tornar dono de um clube. Afinal, ele fez uma investida de 15 milhões de euros (pouco mais de R$ 96 milhões na cotação atual) para virar proprietário do Girondis Bordeaux. No caso, o tradicional clube da França, que está em período de falência. Tanto que, recentemente, caiu para a Quarta Divisão do futebol local.

Outro cenário provavelmente influenciará o desfecho dessa negociação. Isso porque precisará ter a aprovação do fundo Fortress por determinação da Justiça da França, caso se encaixe no planejamento da instituição. Afinal, o Bourdeux tem uma dívida de aproximadamente 11,5 milhões (quase R$ 74 milhões na cotação atual) de euros com a entidade. Atualmente, Gérard López é o dono do clube francês. Ou seja, haverá uma concorrência se a agremiação seguirá na administração deste proprietário ou se a oferta de Oliver Kahn é mais vantajosa. A decisão de uma mudança da gestão no Bourdeux será de responsabilidade do tribunal.

Ex-goleiro da Alemanha tenta virar dono do Bordeaux pela segunda vez

Uma modificação na administração será levada em consideração, pois há a chance de possibilitar um início de reestruturação do clube. Isso porque o principal desafio é dar uma nova vida à agremiação e recolocá-la na elite do futebol francês.

Esta é a segunda tentativa do ex-goleiro da seleção da Alemanha em se tornar dono do Bordeaux. Anteriormente, Gérard López rejeitou a oferta de Oliver Kahn. Na oportunidade, a argumentação foi que não havia provas de capital suficiente para realizar o pagamento. Além disso, o modelo do planejamento não se encaixava nas exigências impostas pelos tribunais da França que fazem a supervisão de tal cenário.