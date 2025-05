Cruzeiro empata sem gols em despedida melancólica na Sul-Americana

Raposa joga com um a mais desde os 37 minutos do primeiro tempo, mas não consegue vencer o também já eliminado Unión Santa Fé

Já eliminados da Sul-Americana, Cruzeiro e Unión Santa Fé protagonizaram uma partida de poucas emoções e empataram sem gols, nesta quarta-feira (28), no Mineirão, pela última rodada do Grupo E. A Raposa jogou com um a mais desde os 37 minutos do primeiro tempo. Contudo, não aproveitou a superioridade numérica e não conseguiu tirar o zero do placar.

Com o empate, o Cruzeiro se despede da Sul-Americana em terceiro lugar, com cinco pontos. Já o Unión Santa Fé, por sua vez, foi o lanterna do Grupo E, com quatro. Mushuc Runa garantiu vaga direta nas oitavas de final, enquanto o Palestino vai disputar o playoff com os terceiros da Libertadores. A Raposa volta a campo no domingo (1), às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Mineirão, pelo Brasileirão.

Cruzeiro fica com um a mais em primeiro tempo morno

Já eliminados, Cruzeiro e Unión Santa Fé protagonizaram uma partida morna. Sem inspiração, as equipes não criaram muitas chances. A melhor chance do time mineiro foi uma finalização sem perigo de Matheus Pereira, assim como os argentinos em duas chegadas com Lucas Gamba e Lionel Verde. Contudo, os goleiros não tiveram muito trabalho.

O panorama da partida mudou aos 37 minutos. Afinal, o VAR entrou em ação e recomendou a expulsão do zagueiro Valentín Fascendini por uma entrada dura em Murilo Rhikman. Assim, o árbitro mudou a sua decisão inicial e expulsou o defensor do time argentino. Com isso, o jogo virou um ataque contra defesa até o apito final.

Raposa não aproveita superioridade

Com um a mais em campo, o Cruzeiro controlou as ações do segundo tempo. O técnico Leonardo Jardim colocou Bolasie em campo e abriu mão de um volante. Dessa forma, a Raposa empilhou chances, mas faltava acertar no alvo. Contudo, o ritmo caiu após a pressão inicial, e o jogo voltou a ficar morno no Mineirão.