Com Casemiro em campo, Manchester United perde amistoso na Ásia

Além do volante brasileiro, também jogaram Onana, Maguire, Dalot, Ugarte, Dorgu, Mainoo e Höjlund — todos considerados peças importantes do elenco e titulares da equipe. No próximo amistoso, o time inglês enfrentará Hong Kong, na sexta-feira. Após uma temporada ruim e a derrota na final da Liga Europa, a equipe comandada por Rúben Amorim segue em crise.

Na Premier League, o Manchester United terminou apenas na 15ª colocação, com 42 pontos, ficando fora de todas as competições internacionais. A temporada começou com Erik ten Hag e terminou sob o comando de Rúben Amorim. O clube já iniciou uma reformulação no elenco, que inclui a saída de jogadores que antes eram utilizados com frequência, como , Eriksen, Victor Lindelöf e Jonny Evans.

