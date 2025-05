Cidade polonesa vira cenário de guerra antes da final entre Betis e Chelsea; veja vídeo

A cidade de Wroclaw, na Polônia, se preparava para receber a final da Conference League entre Betis e Chelsea quando uma série de confrontos violentos entre torcedores dos clubes transformou a noite de terça-feira (27) em cenário de caos. A violência tomou conta da Praça do Mercado, local da Fan Zone oficial da UEFA, horas antes do duelo entre as equipes — marcado para as 16h (de Brasília) desta quarta-feira (28).

Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram arremessos de cadeiras, copos e mesas entre os grupos rivais, enquanto torcedores entravam em confronto direto. Nesse caso, a maioria dos adeptos se utilizou de objetos como armas improvisadas. A situação saiu rapidamente do controle e exigiu intervenção da polícia local.