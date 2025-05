Chelsea faz história e encerra invencibilidade espanhola em finais europeias

O Chelsea quebrou um longo domínio espanhol em finais europeias e fez história com o título da Liga Conferência nesta quarta-feira (28). Os Blues venceram o Betis por 4 a 1, de virada, na primeira final europeia nos 117 anos de história do clube de Sevilha, que contava com um histórico favorável.

Mas o Chelsea ignorou a tradição e acabou com essa sequência impressionante. Pela primeira vez em 24 anos, um time espanhol perdeu uma final europeia para um adversário de outro país. Os ingleses saíram atrás no placar, mas reagiram no segundo tempo e venceram com autoridade.

Além disso, o Chelsea tornou-se o primeiro clube a conquistar as três competições europeias em atividade. Champions (2012 e 2021), Liga Europa (2013 e 2019) e agora a nova taça continental nesta temporada.

