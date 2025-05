CBF faz alerta para falsa venda de ingressos para Brasil x Paraguai

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A partida, afinal, marca a estreia de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. A Amarelinha enfrenta o Equador, no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília), em Guayaquil. Posteriormente, terá pela frente o Paraguai, no dia 10, às 21h45 (também de Brasília), na Neo Química Arena. Os dois jogos são pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Veja a nota da CBF

“A CBF esclarece que ainda não começaram as vendas de ingressos para o jogo Brasil x Paraguai, que será em 10 de junho na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Tão logo esse processo seja iniciado, a CBF divulgará informações por meio de seus canais oficiais.