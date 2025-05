Brazão, do Santos, tem dívida exposta por cantor gospel nas redes sociais: ‘Não é homem’

A cobrança ao goleiro santista ocorreu através do próprio perfil do clube, que, inclusive, envolve o irmão do atleta em supostas provas

O nome do cantor gospel Régis Danese repercutiu na bolha esportiva após uma cobrança pública ao goleiro Gabriel Brazão, do Santos. Em desabafo publicado no perfil oficial do clube, o artista acusou o atleta de não ter quitado uma dívida financeira com ele em situações supostamente acordadas anteriormente. O músico apagou a postagem logo depois.

“Um excelente goleiro, só precisa virar homem e acertar uma dívida que tem comigo! Esqueceu, Brazão? Os anos que morou na minha casa? As passagens aéreas que comprei para você? Motorista particular… não é homem para honrar com seus compromissos? Tenho todos os prints aqui das conversas. Tenho e-mails com seu irmão Matheus Cabral, dos gastos que tivemos com você. Só queremos o nosso, nada mais”, dizia o comentário.