Botafogo negocia a contratação de Montoro, do Vélez Sarsfield

Jovem, de apenas 18 anos, é uma das joias do clube argentino e é chamado de 'novo Almada' por atuar na mesma faixa de campo do meia

Com a proximidade da janela de transferência, o Botafogo segue no mercado para reforçar seu elenco para a sequência da temporada. Assim, o clube carioca abriu negociações com Álvaro Montoro, meia de 18 anos do Vélez Sarsfield, da Argentina. A informação é do “canal do TF”

Em campo, o jogador tem se destacado como uma das maiores joias do clube argentino nos últimos anos. A imprensa local, inclusive, o intitula como “novo Almada”, pois o jovem atua na mesma faixa de campo do camisa 23, que também passou pelas divisões de base do Vélez.