Borré decide e Alan Patrick analisa classificação do Inter na Libertadores: ‘Contamos com a sorte’

Atacante comemora retorno com gol da vitória e meia destaca inteligência do time na virada sobre o Bahia

O Internacional venceu o Bahia por 2 a 1 no Beira-Rio, em noite chuvosa em Porto Alegre, e garantiu a primeira colocação do Grupo F da Libertadores. Jean Lucas abriu o placar para os visitantes, mas Vitinho e Borré garantiram a virada colorada e a vaga nas oitavas de final.

“Foi uma semana difícil, mas fiz força para acelerar a recuperação e estar no jogo. Queria ser importante ao grupo”, afirmou Borré, autor do gol da vitória. “Sabia que neste tipo de jogo os destaques devem estar com a equipe. Foi um lindo gol, um grande movimento. Era importante para nós e ajudará para a sequência.”