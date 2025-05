Arsenal perto de anunciar o primeiro reforço para 2025/26

Meio-campista da Real Sociedad aguarda exames médicos para oficializar transferência; contrato já está acertado com os Gunners

O Arsenal está muito perto de anunciar seu primeiro reforço para a temporada 2025/26. De acordo com informações da ‘BBC’, falta somente que Martin Zubimendi, da Real Sociedad, passe nos exames médicos para assinar com o clube inglês. O valor da transferência gira em torno de 60 milhões de euros.

A mesma fonte informa que todos os documentos necessários para a contratação do meio-campista espanhol, campeão da Eurocopa de 2024, já foram assinados. O negócio agora está na fase final e depende somente da aprovação nos exames médicos, que já estão sendo organizados pelo Arsenal.

Com a parte burocrática praticamente resolvida, o clima entre as partes é de tranquilidade. Ainda assim, há o desejo de finalizar tudo quanto antes.

Nos últimos anos, Zubimendi teve seu nome sondado por Barcelona e Real Madrid, e no último verão europeu recusou uma proposta do Liverpool. Agora, após passar toda a carreira na Real Sociedad, o jogador deve finalmente se despedir do clube basco.