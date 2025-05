Após triunfo do Vasco, Coutinho elogia Diniz: ‘Uma honra trabalhar com ele’

“Não gosto de fazer comparações, o Carille é um grande treinador que tive a honra de trabalhar. Agora, com o Diniz… É uma honra trabalhar com ele. Tem muitas ideias legais, que nunca tinha visto. Procuro aprender ao máximo nos treinamentos, assimilar ao máximo e pôr em prática no jogo. Então, ele nos cobra bastante nos treinos, nos jogos. Somente para tirar o nosso melhor”, disse.

Com uma atuação consistente, o Vasco bateu o Melgar-PER por 3 a 0, em São Januário, e garantiu uma vaga nos playoffs (que antecedem as oitavas de final) da Sul-Americana. Na zona mista, Philippe Coutinho rasgou elogios ao técnico Fernando Diniz e afirmou que procura aprender com as ideias do comandante.

“Ele é um cara que cobra bastante, nos pede muito para jogar com coragem. Acho que isso tem sido o diferencial. Nos treinamentos, ele cobra muito da gente a movimentação. Falando de mim, está o tempo todo cobrando, de movimentar, de estar perto da bola. Tenho procurado aprender muito com ele. Acho que tenho muito a evoluir, não só eu como também o time. Pouco a pouco estamos entendendo as ideias dele. Seguir assim para almejar coisas grandes nesse clube”, acrescentou.

Em campo, o Cruz-Maltino resolveu a partida ainda no primeiro tempo e administrou o resultado na volta do intervalo. Assim, Rayan abriu o placar em uma bonita tabela com Coutinho. Na sequência, Vegetti deixou o dele, como de costume, e Paulo Henrique também estufou a rede.

Olho na agenda

O próximo compromisso do Vasco acontece no sábado (31), às 21h (de Brasília), diante do Red Bull Bragantino, novamente na Colina Histórica. Os comandantes de Diniz, então, tentam voltar a vencer pelo Brasileirão após o revés, de virada, no clássico com o Fluminense, no Maracanã.