Zubeldía revela que jogadores do São Paulo atuaram no sacrifício

Após a vitória do São Paulo sobre o Talleres por 2 a 1, o técnico Luis Zubeldía afirmou que alguns jogadores atuaram no sacrifício no Morumbis. Luciano, autor do gol da vitória, é um dos atletas que teriam entrado em campo em situação adversa.

“Luciano jogou com tornozelo assim (faz com a mão). Ferraresi tem jogo com a seleção na próxima semana e hoje jogou com febre. Jogador não vai falar isso, mas vamos reconhecer. Estamos em dívida no Brasileirão. Mas estamos rodos juntos, a maratona vamos todos juntos. Classificamos em primeiro. Tudo com um time com jovens, um com tornozelo assim, outro com contratura, com febre”, comentou Zubeldía.