Vaza camisa do Santos em ‘homenagem’ a Neymar

Um vídeo que circula nas redes sociais revelou o uniforme. Obviamente, Neymar é um dos jogadores que participa do material de divulgação, além de Ketlen, Gabriel Brazão, Rollheiser e Gabriel Bontempo.

O terceiro uniforme do Santos em homenagem ao Neymar vazou nas redes sociais nesta terça-feira (27). A camisa é uma releitura da que fez muito sucesso entre 2012 e 2013, durante a reta final da primeira passagem do camisa 10 na Vila Belmiro.

A peça, em parceria com a Umbro, é azul turquesa e tem gola polo, assim como a de 2012, e possui a frase “Eu vou, mas eu volto”, mantendo a mensagem de despedida do camisa 10, em 2013. Na parte frontal, está um patch com a palavra ‘príncipe’ e uma coroa.

De acordo com o “Uol”, o início da pré-venda será já nesta quinta-feira por R$ 549,99. A camisa também terá uma versão para a torcida, com menos detalhes e preço de R$ 399,99. A estreia nos gramados será no domingo (1), contra o Botafogo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

