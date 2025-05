Vasco resolve no primeiro tempo e vai ao playoff da Sul-Americana

O Vasco está classificado para a próxima fase da Sul-Americana. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o Cruz-Maltino venceu o Melgar (PER) por 3 a 0, nesta terça-feira (27), em São Januário, pela última rodada do Grupo G. Dessa forma, garantiu o segundo lugar e a classificação para o playoff da competição continental. Rayan, Paulo Henrique e Vegetti marcaram os gols da vitória vascaína.

Com a vitória, o Vasco encerrou a fase de grupos em segundo lugar, com oito pontos. Assim, garantiu a classificação aos playoffs da Sul-Americana. Já o Melgar, por sua vez, terminou em terceiro, com sete. Agora, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (31), às 21h (de Brasília), contra o Bragantino, em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Vasco dá baile e resolve no primeiro tempo

O Dinizismo deu o ar da graça em São Januário. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o Vasco resolveu a partida e garantiu a classificação aos playoffs da Sul-Americana. Dessa forma, o Cruz-Maltino controlou as ações, mesmo tendo finalizado menos do que o Melgar na primeira etapa. Contudo, aproveitou melhor as oportunidades e foi letal.

O Vasco abriu o placar logo aos dois minutos, com Rayan. O atacante tabelou com Philippe Coutinho e acertou bela finalização no canto do goleiro Carlos Cáceda. Aliás, o camisa 11 foi o catalizador do ataque e participou também do segundo gol, aos 32. No lance, esperou a ultrapassagem de Lucas Piton, que cruzou para Vegetti e encontrou Paulo Henrique na segunda trave.

Embora tenha finalizado mais vezes, o Melgar foi obrigado a arriscar de longe. Afinal, o time peruano não conseguiu explorar sua principal arma, que são os cruzamentos. Mesmo assim, conseguiu criar duas grandes chances. Contudo, Léo Jardim fez boas defesas. Já na reta final, o Vasco fez o terceiro gol com Vegetti, aos 37 minutos. O pirata recebeu passe de Tchê Tchê e bateu na saída do goleiro.