Universidad Católica-EQU x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória quer manter vivo o sonho de seguir na disputa da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (28), às 21h30, o Leão vai até Quito encarar a Universidad Católica do Equador, no Estádio Olímpico Atahualpa, pela última rodada da fase de grupos do torneio.

O Rubro-Negro precisa vencer para não depender de ninguém para avançar para os playoffs da competição. O Leão ocupa a segunda posição do Grupo B, com seis pontos. Caso tropece, o Vitória vai precisar que o duelo entre Defensa y Justicia termine empatado. As duas equipes estão empatadas com quatro pontos. Já os equatorianos estão classificados na primeira colocação, com 11 pontos.