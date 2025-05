União fora de campo: Messi e Suárez lançam time de futebol profissional no Uruguai

O clube, portanto, vai começar a atuar no profissional na quarta divisão uruguaia, com o objetivo de se transformar em uma das grandes potências do futebol local. Assim, a previsão é que o time entre na disputa no ano que vem. No momento, o Deportivo LSM já está competindo nas categorias de base feminina. O clube fica na Ciudad de la Costa, na Região Metropolitana de Montevidéu, e já conta com uma estrutura de um estádio para 1.400 torcedores.

Messi e Suárez

A dupla Messi e Suárez faz sucesso dentro de campo desde que atuaram juntos no Barcelona. Na época, aliás, o ataque tinha um trio “MSN”, que contava também com o brasileiro Neymar.

Após o argentino deixar o Barça, ele defendeu o Paris Saint-Germain com o brasileiro antes de se transferir para o Inter Miami, enquanto Suárez passou pelo Brasil, defendendo o Grêmio e depois se juntou ao Messi no clube norte-americano. Assim,oOs dois estão juntos na MLS desde dezembro de 2023.

