São Paulo vence o Talleres e assegura o primeiro lugar

Sabino abre o placar, no Morumbis, Tricolor cede o empate, sofre, mas vira no fim: 2 a 1. São Paulo nas oitavas de final da Libertadores

Com gol de Luciano no fim, o São Paulo derrotou o Talleres (ARG) por 2 a 1 nesta terça-feira (27), no Morumbis, pela sexta e última rodada do Grupo D da Libertadores. Sabino abriu o placar, e Girotti empatou pouco depois, ambos no primeiro tempo. Após dois empates, portanto, o São Paulo, enfim, venceu em casa na competição continental.

Com o resultado, o São Paulo assegurou a primeira colocação no Grupo, com 14 pontos em seis jogos. O Tricolor precisava apenas de um empate para confirmar a liderança. Aliás, o Talleres terminou em último, com 4 pontos. O Libertad empatou em casa com o Allianza Lima, mas passou em segundo, com 9. Os peruanos, portanto, terminaram em terceiro, com 5. Assim, o time comandado por Luís Zubeldía decidirá a vaga nas quartas de final em casa