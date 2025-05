Ronaldo Fenômeno analisa final da Champions League e revela torcida

“É uma final especial. São clubes com muita história, determinados a levar o título. A Inter na busca de reviver o gosto de ser campeão continental, depois de bater na trave dois anos atrás. Posso imaginar o ímpeto da equipe e da torcida. Já o PSG vem numa crescente, com um grupo bem montado pelo Luis Enrique e está, há anos, chegando perto do título – os investimentos são fortíssimos. Acredito numa final apertada e meu palpite é Inter campeã. Falo como torcedor. Vivi grandes momentos no clube e não dá pra negar que o coração bate mais forte”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o ex-jogador fez uma análise do desempenho da equipe italiana e ainda apostou em jogadores que podem ser decisivos na partida.

“A Inter tem jogado um futebol muito sólido. É um time consistente, com muito equilíbrio entre os setores do campo, a Inter demonstra força nos momentos decisivos como aconteceu contra o Barcelona, eliminando o favorito ao título. É um time com vários esquemas de jogo e sabem aproveitar as oportunidades quando têm bolas decisivas. Barella é o grande maestro do time, Thuram e o Lautaro, que são craques, com certeza podem ser decisivos nesta final”, afirmou.

Ronaldo analisa PSG

Apesar de declarar a sua torcida para Inter de Milão, Ronaldo Fenômeno também fez uma análise do Paris Saint-Germain. Ele reconhece que a equipe tem um bom elenco e jogadores que podem decidir o confronto em uma jogada.

“O PSG tem um elenco de altíssimo nível, jogadores que podem decidir em uma jogada. Gosto muito da presença física de João Neves. Está em toda a parte do campo. O Dembele está numa temporada num nível muito forte, marcando muitos gols. Com certeza não vão deixar barato e vão buscar esse título”, ressaltou.