Roma acusa meia da Fiorentina de agressão contra jogadores após clássico

O meia Nicolò Zaniolo, atualmente na Fiorentina, protagonizou uma polêmica intensa após o clássico contra a Roma na segunda-feira (26), pela semifinal do Campeonato Primavera. Acontece que o episódio mais controverso não ocorreu durante a vitória do La Viola por 2 a 1, mas nos bastidores.

“A AS Roma não pode deixar de condenar firmemente qualquer forma de conduta ou comportamento agressivo que não esteja alinhado com os valores do esporte”, dizia um trecho.

Versão da Fiorentina

A Fiorentina reagiu rapidamente à acusação e divulgou a defesa pública de Zaniolo, que, por sua vez, negou a versão da Roma. Seguindo o relato, o meia desceu ao vestiário para cumprimentar atletas de ambas equipes, com objetivo de parabenizá-los.

“Desci ao vestiário para parabenizar os meninos da Fiorentina e depois fui ao da Roma para cumprimentá-los. Mas em certo momento eles começaram a me insultar. Nesse ponto, para evitar que a situação degenerasse, preferi sair”, explicou o meia.

Zaniolo ainda reforçou que sua saída do local visava evitar um agravamento do desentendimento. Contudo, a Roma manteve sua posição e reforçou a gravidade do ocorrido, sobretudo por se tratar de um ex-jogador formado no clube e com uma trajetória expressiva.