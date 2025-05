Rayan exalta Diniz após classificação do Vasco: ‘É um paizão’

Um dos destaques da vitória sobre o Melgar, Rayan não escondeu a alegria com o bom momento com a camisa do Vasco. Afinal, o atacante fez um dos gols da partida. O jogador destacou o alívio com a classificação aos playoffs da Sul-Americana e ressaltou a importância do técnico Fernando Diniz em seu desenvolvimento.

“Vitória muito importante para a nossa classificação. Agora vamos trabalhar para buscar a classificação nos playoffs (para chegar nas oitavas de final). O (Fernando) Diniz é um paizão pra mim e está me ajudando a crescer cada vez mais. Estamos trabalhando para fazer mais gols e ajudar o Vasco a vencer sempre”, disse.