Ramón e Emiliano Díaz ganham ação milionária na Fifa contra o Vasco

Profissionais venceram a queda de braço com o Cruz-Maltino, na entidade máxima do futebol, sobre sua saída do clube em 2024 / Crédito: Jogada 10

Apesar do otimismo da diretoria sobre a ação de Ramón e Emiliano Díaz, o Vasco conheceu mais uma derrota fora de campo. Afinal, o treinador ao lado de seu filho ganhou essa queda de braço, que era referente a uma suposta multa por rescisão contratual, de forma unilateral. Isso aconteceu após a derrota por 4 a 0 para o Criciúma, em São Januário, pelo Brasileirão de 2024. Assim, a informação é do jornalista Venê Casagrande. Dessa forma, a entidade definiu que Ramón terá que receber cerca de R$ 866 mil de salários em atraso, assim como quase R$ 16 milhões de multa. Emiliano, por sua vez, ficará com algo em torno de R$ 644 mil de salários e mais de R$ 13 milhões de multa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes da decisão, o Cruz-Maltino alegava que não houve demissão, mas sim pedido de desligamento por parte do próprio treinador. Com base nessa ideia, o clube sustentava que, na verdade, o valor da multa deveria ser pago pelo treinador à instituição, e não o contrário. Caso a decisão fosse favorável ao Vasco, o resultado poderia significar um alívio financeiro e também um respaldo institucional à gestão em curso. No entanto, o clube não contava com essa derrota, mas a definição cabe recurso no CAS (Tribunal Arbitral do Esporte). Saída conturbada na temporada passada Ramón Díaz deixou o comando do Vasco em abril de 2024, após a derrota por 4 a 0 para o Criciúma em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o clube carioca informou o desligamento nas redes sociais logo depois do término da partida. Em seguida, representantes da SAF cruz-maltina (777 Partners), na época, explicaram que a dupla pediu para sair. “O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica”, dizia a nota oficial.

No entanto, ambos mantiveram a versão de que foram demitidos e ficaram sabendo pelas redes sociais. Por outro lado, o Cruz-Maltino alegava que a declaração dos dois tinha como estratégia cobrar a multa do clube, o que aconteceu na Fifa. Vale ressaltar que as partes ainda chegaram a negociar um possível retorno do treinador, poucos meses após a polêmica, antes dele acertar com o Corinthians. Por fim, logo após assumir o Timão, o argentino acionou o Vasco na entidade máxima do futebol mundial. Definição da Fifa e valores Ramón:

R$ 866.528,36 de salários em atraso

R$ 15.715.072,60 de multa