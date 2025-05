Rafael Tolói se despede da Atalanta após 10 anos e mais de 300 jogos

O zagueiro Rafael Tolói se despediu oficialmente da Atalanta no último fim de semana, após a rodada final do Campeonato Italiano. Após 10 temporadas no clube, o brasileiro foi homenageado pela torcida e pelos companheiros em sua última partida com a camisa do clube de Bérgamo.

Em entrevista, Tolói agradeceu a todos que fizeram parte da sua trajetória e falou sobre o orgulho de ter construído uma história no clube.