Poze do Rodo rebate críticas por polêmica em avião durante jogo do Flamengo; veja vídeo

Parte dos internautas se incomodaram com a postura do funkeiro durante o gol de Arrascaeta, na vitória sobre o Palmeiras, no domingo (25) / Crédito: Jogada 10

Um voo comercial entre São Paulo e o Rio de Janeiro se tornou palco de uma situação que colocou Poze do Rodo no centro de uma polêmica na tarde do último domingo (25). Isso porque o funkeiro acompanhava a partida entre Flamengo e Palmeiras pelo celular quando comemorou de forma efusiva o gol de Giorgian De Arrascaeta. A postura causou desconforto em alguns internautas, e o artista se manifestou sobre o tema horas depois. Poze estava a bordo enquanto Arrascaeta se preparava para cobrança de pênalti no Allianz Parque. O funkeiro elevou o celular para quem quisesse acompanhar e, após o gol, filmou outros passageiros pedindo que os mesmos celebrassem. Aliás, o artista já havia tomado chopp durante a conexão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Fiquei até suave [na comemoração]. Podia ter extravasado legal. Dá um tempo”, disse ele em meio à repercussão negativa. Reações dos passageiros O comportamento do cantor gerou desconforto dentro do avião e críticas nas redes sociais logo após o pouso. Diversos internautas apontaram a falta de bom senso e o desrespeito aos demais viajantes. Comentários como “dinheiro não compra educação” e “certamente não sabe viver em sociedade” repercutiram nos perfis que republicaram vídeos da cena. Já o funkeiro demonstrou desprezo pelas reações ao momento do gol: “Quem não gosta, compra um jato. Vai sozinho”. Ao comentar as críticas que recebeu, o cantor defendeu seu estilo e sua liberdade individual: “Sabe que a gente trabalha com a lógica e sinceridade. Meu jeito de ser é esse mesmo e não vou mudar por ninguém, valeu?” . Poze do Rodo nas redes sociais Já em casa, o artista voltou às redes sociais para confrontar diretamente os comentários negativos sobre o ocorrido. Ele refutou a ideia de que os passageiros se sentiram constrangidos ou intimidados. Segundo o cantor, o vídeo retratava apenas um momento de descontração.

“Estou lá no avião, a mesma passagem que eu paguei, geral pagou também. Não tem escrito ali que a partir do momento que entrou no avião tem que ficar em silêncio. Tem isso não, filho!”, declarou. Polêmicas recentes O cantor já protagonizou outras situações controversas recentemente. Em janeiro, após a prisão de seu amigo Oruam, o funkeiro compartilhou um desabafo nas redes. Na ocasião, relatou ter enfrentado diversos processos judiciais.