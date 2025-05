Palmeiras x Sporting Cristal: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras vai em busca de manter o 100% de aproveitamento na Libertadores nesta quarta-feira (28/5), quando encara o Sporting Cristal. A partida ocorre no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos. O Verdão já está classificado e com a melhor campanha geral, entrando em campo para manter a invencibilidade e o desempenho perfeito até o momento. Já os peruanos precisam vencer e torcer para o Cerro Porteño perder para o Bolívar para ter chances de avançar para as oitavas de final.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras entra em campo para manter o 100% na Libertadores. Afinal, a equipe venceu todas as partidas até aqui e já garantiu a liderança geral da primeira fase da competição. Assim, a tendência é que Abel Ferreira rode o elenco e tenha uma equipe mista na partida. Os únicos desfalques ficam por conta de Felipe Anderson, com um edema na coxa e Bruno Rodrigues, em transição física. Richard Ríos, que estava suspenso contra o Flamengo, retorna e deve ser titular. Contudo, todos os holofotes devem estar voltados para Estêvão, que faz sua última partida no Allianz Parque. Ele ainda vai defender o Verdão em jogos do Brasileiro e no Mundial, mas não vai mais atuar na casa alviverde nesta passagem pelo clube.

Como chega o Sporting Cristal

Do lado do Sporting Cristal, embora ainda haja chances matemáticas de classificação, o cenário é complicado. Afinal, a equipe peruana precisa vencer o Palmeiras fora de casa e ainda torcer por um tropeço do Cerro Porteño. Contudo, nem mesmo um empate garante a vaga na Sul-Americana, o que deve deixar o confronto mais aberto e propenso a gols. Aliás, para reforçar essa tendência, cinco dos últimos sete jogos do time peruano terminaram com ao menos três gols marcados. Entretanto, o técnico brasileiro Paulo Autuori tem alguns destaques, já que Yotún, Solís, Iberico, Gustavo Cazonatti e Santiago González estão no departamento médico.

PALMEIRAS X SPORTING CRISTAL

Libertadores – 6ª rodada do Grupo G

Data-Horário: 28/5/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton (Marcelo Lomba); Mayke (Giay), Naves (Bruno Fuchs), Micael e Vanderlan; Richard Ríos, Emi Martínez e Raphael Veiga; Paulinho, Estevão e Vitor Roque (Flaco López).Técnico: Abel Ferreira.

SPORTING CRISTAL: Diego Enríquez; Jhilmar Lora, Franco Romero, Rafael Lutiger e Nicolás Pasquini; Martín Távara, Ian Wisdom (Catriel Cabellos), Jesús Pretell e Christofer Gonzáles; Martín Cauteruccio e Fernando Pacheco. Técnico: Paulo Autuori.

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Jhon Leon (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

