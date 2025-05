Palmeiras usará avião de Leila para levar convocados ao Super Mundial

Jogadores que vão disputar as Eliminatórias na próxima Data Fifa não vão viajar com o restante da delegação para os Estados Unidos

Afinal, a delegação viaja para Greensboro, sua cidade-base nos EUA, na manhã do dia 9 de junho, em voo fretado. Contudo, alguns jogadores, como Estêvão, convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira, não vão conseguir embarcar junto com o restante do plantel. No caso do brasileiro, a Canarinho encara o Paraguai, na Neo Química Arena, no dia 10.

O Palmeiras ainda aguarda a divulgação das convocações de outras equipes, mas é possível que Gustavo Gómez seja chamado pelo Paraguai, Richard Ríos pela Colômbia, além de Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres pelo Uruguai. Além disso, Benedetti e Luighi vão defender a Seleção Brasileira Sub-20. Assim, entra em jogo o plano de Leila Pereira.

Como o Palmeiras vai para os EUA

Assim, a delegação palmeirense vai embarcar no dia 9 de junho, para os Estados Unidos. A mandatária iria na mesma data, mas em seu jato particular. Contudo, agora, a presidente vai dia 11 para o estado da Carolina do Norte juntamente com os relacionados para o torneio.

Leila mudou o plano para facilitar a viagem dos jogadores e também diminuir os custos do clube, que teria de fretar outra aeronave. Ela seguirá com os atletas e Serginho, massagista do Verdão. Os jogadores devem perder as duas primeiras atividades nos EUA, mas devem participar das últimas atividades para a estreia no Super Mundial.