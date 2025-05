Neymar desabafa sobre críticas extracampo: ‘Porque dentro de campo eu entrego’

Astro do Santos fez um longo discurso contrário à cultura esportiva no Brasil e especialmente ao foco da mídia nacional

Neymar participou da transmissão da vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Minnesota Timerwolves, na noite da última segunda-feira (26), pelo Jogo 4 das Finais da Conferência Oeste da NBA. Em live pelo Disney+, o camisa 10 do Santos reagiu às jogadas ao lado de amigos, participou de desafios e fez um longo desabafo sobre as críticas que tem recebido desde seu retorno.

O atacante comparou o tratamento dado a atletas no Brasil com o que observou ontem nos EUA. “Todo mundo leva a vestimenta como parte do show. Aqui no nosso país, não. A galera vê de um jeito diferente, de uma maneira mais marrenta. Se você chega de óculos escuros, correntão, como o Memphis… Para ele trata-se de algo normal, mas a galera vê diferente e o critica por isso”, iniciou.