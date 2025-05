Mistério cerca preparação do Inter antes de jogo decisivo pela Libertadores

O Inter se mobiliza para não deixar escapar a classificação para as oitavas da Libertadores. Assim, o técnico Roger Machado adota mistério para definir as vagas em aberto no time que enfrentará o Bahia, nesta quarta-feira (28). No caso, as escolhas dos meio-campistas que jogarão aberto, além do centroavante titular.

O revezamento na vaga de atacante titular é uma situação que já se estende desde abril, quando as lesões começaram a atrapalhar os planos. Valencia segue no departamento médico, e Ricardo Mathias se machucou recentemente. Por outro lado, a esperança é que Borré tenha condições. Afinal, o colombiano retornou às atividades após um mês, com os demais companheiros, na segunda-feira (26). O trabalho teve a presença de jogadores que não atuaram contra o Sport. Assim, revezou a posição com o garoto Raykonnen. Caso Borré ainda não esteja fisicamente apto, Lucca ganhará a vaga. Uma outra possibilidade seria improvisar Wesley como um falso 9.