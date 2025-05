Jair projeta decisão do Botafogo na Libertadores: ‘A torcida sempre faz muita diferença’

Defensor afirma que elenco alvinegro vai se dedicar diante da Universidad de Chile, no Nilton Santos, pelos torcedores para sair com a vitória

O Botafogo entra em campo nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, para medir forças com a Universidad de Chile na rodada decisiva da Libertadores. Em campo, os comandados do técnico Renato Paiva necessitam da vitória para carimbar uma vaga nas oitavas de final do torneio continental. Assim, Jair projetou o duelo e exaltou a torcida alvinegra.

“A torcida sempre faz muita diferença dentro de campo e creio que amanhã não vai ser diferente, será um grande jogo e que eles possam estar presentes, incentivando a gente, vamos correr o tempo todo por eles e se Deus quiser sair com o resultado positivo”, disse o atleta em entrevista ao canal do clube no Youtube.