Já classificado, o que está em jogo para o São Paulo contra o Talleres

Tricolor encara os argentinos no Morumbis nesta terça (27/5), buscando a primeira colocação do grupo e fazer as pazes com a torcida / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encara o Talleres nesta terça-feira (27), às 19h, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já classificado, o Tricolor ainda tem alguns objetivos para alcançar no embate contra os argentinos. Principalmente para o quesito confiança.

Liderança do grupo Neste momento primeiro colocado do Grupo D, o São Paulo ainda precisa garantir a liderança para chegar às oitavas de final em vantagem e enfrentar algum segundo colocado de outra chave. O Tricolor tem 11 pontos, enquanto o Libertad, único que pode passar os brasileiros, soma oito. Os paraguaios, que vão receber os peruanos em casa, têm oito pontos e podem chegar a, no máximo, 11. Se o Tricolor conseguir o empate no Morumbis, não pode mais ser alcançado por ninguém. Assim, uma igualdade no Morumbis não deixa de ser um resultado ruim. Retomar a confiança O São Paulo de 2025 vem demonstrando dois desempenhos diferentes até aqui. Afinal, o time de Zubeldía vem atuando bem nas copas, mas vem deixando a desejar no Brasileirão. Prova disso é a derrota para o Mirassol, em pleno Morumbis, na última rodada disputada do torneio de pontos corridos. O time deixou o estádio vaiado e sob muitos protestos. Depois de enfrentar o Talleres, o São Paulo encara Bahia, fora de casa, e Vasco, no Morumbis, até a parada do Brasileirão para o Super Mundial. Assim, vencer os argentinos é crucial para recuperar a confiança e encarar as próximas "finais" que estão pela frente.