Internacional x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional enfrenta o Bahia pela sexta e última rodada do Grupo F da Libertadores, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (28). O jogo representa um confronto direto para as duas equipes, pois vale a sobrevivência de ambas no torneio continental. O Colorado é o segundo colocado do grupo, com oito pontos. O Esquadrão de Aço encontra-se uma posição abaixo, com um ponto a menos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Internacional

O Inter passa por um período de instabilidade. No caso, venceu o Nacional, no Uruguai, pela Libertadores, e o Maracanã, do Ceará, pela Copa do Brasil. Além de empates com Mirassol e Sport pelo Brasileirão.

O técnico Roger Machado terá o desfalque do atacante Ricardo Mathias, com uma contusão na coxa esquerda. Por outro lado, o comandante contará com o retorno de Borré, que se recuperou de um problema muscular.

Tal situação ajudou ao treinador a resolver a indefinição de qual centroavante utilizar. A principal dúvida é nos meio-campistas que atuarão abertos. Gustavo Prado, Vitinho e Wesley concorrem por uma vaga. Thiago Maia, Bruno Henrique e Fernando devem formar o trio de volantes.

O Inter assegura a classificação com um empate ou uma vitória. Inclusive, neste último cenário, pode até assumir a liderança do grupo, mas precisa torcer para um tropeço do Atlético Nacional.