Galvão contesta eleição de Samir Xaud como presidente da CBF: ‘Não vai dar certo’

A eleição de Samir Xaud como novo presidente da CBF, no último domingo (25), causou a revolta do narrador Galvão Bueno. Durante sua participação no programa “Galvão e Amigos”, na Band, o comunicador condenou a mudança no comando da entidade.

“Para mim, essa eleição foi apenas protocolar. Ela foi quase uma aclamação de um jovem sem nenhuma experiência em direção de futebol, nem em clube nem em federação. Se a gente for buscar na história, a grande maioria dos vice-presidentes dele está diretamente ligada a gestões anteriores que foram, no mínimo, desonrosas para o futebol brasileiro”, opinou o locutor.