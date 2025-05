Fluminense está no mercado em busca de um atacante de lado e um zagueiro

O clube quer aproveitar a janela que será aberta antes da Copa do Mundo de Clubes para reforçar carências no elenco

A diretoria do Fluminense trabalha para fechar com um zagueiro e um atacante de lado antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A ideia é aproveitar a janela de transferências que estará aberta de 1º a 10 de junho de 2025.

O técnico Renato Gaúcho tem falado sobre a necessidade de reforçar o atual elenco, sobretudo com jogadores que cheguem com status de titular. O Jogada10 apurou que o clube está se movimentando no mercado e busca um defensor para fazer dupla com Thiago Silva e um ponta que atue pelo lado esquerdo.