Flamengo x Deportivo Táchira: onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negro precisa de uma vitória simples no Maracanã para não depender de ninguém e, assim, avançar às oitavas de final da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Flamengo encara o Deportivo Táchira nesta quarta-feira (28), em jogo que vale classificação às oitavas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da competição. O Rubro-Negro precisa de um empate ou vitória para seguir no torneio. Já o time venezuelano apenas cumpre tabela, uma vez que não tem mais chance nem de chegar aos playoffs da Sul-Americana. O mais curioso é que pode ter um tríplice empate, com brasileiros, argentinos e equatorianos terminando com 11 pontos. Se isso acontecer, as duas vagas nas oitavas de final serão definidas no saldo de gols ou no número de gols marcados.

A partida também terá um atrativo especial nas arquibancadas. Afinal, o novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e o atacante Vinicius Juniors são esperados no estádio para acompanhar o duelo decisivo no Rio de Janeiro. Onde assistir A partida entre Flamengo e Deportivo Táchira, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores, aliás, terá transmissão da ESPN e Disney. Como chega o Flamengo Na tabela, o Flamengo ocupa a segunda posição, com oito pontos, mesmo número que a terceira colocada LDU. No entanto, a equipe rubro-negra apresenta um saldo melhor (2×1). Os equatorianos vão jogar contra o líder Central Córdoba, no Equador. Para não depender dos argentinos, a vitória sobre o Deportivo Táchira é fundamental para seguir na competição. Uma goleada, afinal, já afasta de vez a eliminação. Dentro de campo, o técnico Filipe Luís terá algumas ausências e retornos. Gerson tem uma inflamação no joelho esquerdo e, apesar de não ter lesão identificada, é dúvida. Plata, Erick Pulgar e De La Cruz, todos por questões físicas, segue fora de combate. A boa notícia é que Wesley e Allan ficam à disposição. Matias Viña ainda não estará na relação e entrou em fase final de condiocionamento físico.

Como chega o Deportivo Táchira O Deportivo Táchira entra em campo apenas para cumprir tabela. Afinal, o time venezuelano já está eliminado e sem pontos até agora. A fragilidade defensiva da equipe de Edgar Pérez Greco sempre se evidenciou e pode ser fator para o Fla se aproveitar. Foram, até o momento, 10 gols sofridos e apenas quatro bolas na rede a favor. Com relação ao esquema de jogo, Edgar não deve alterar o time e pode colocar uma equipe para sair nos contra-ataques. Porém, como não tem nada a perder também pode colocar os jogadores mais soltos. No entanto, o treinador não poderá contar com Tamiche e Carlos Sosa, já que ambos cumprem suspensão.