Fezes de rato são encontradas em Old Trafford durante inspeção de higiene

Relatório aponta também alimentos vencidos e falta de higiene em áreas comuns do estádio do Manchester United

A fase do Manchester United não é ruim apenas dentro de campo. Fora dele, o clube também enfrenta problemas. O estádio Old Trafford passou por uma inspeção de higiene alimentar e recebeu somente duas estrelas na avaliação. De acordo com o site ‘The Athletic’, foram encontradas fezes de rato em sete áreas diferentes do estádio.

