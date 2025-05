Everton pretende comprar Alcaraz, emprestado pelo Flamengo

O meia Carlos Alcaraz não conseguiu bater as metas pelo Everton, da Inglaterra, para obrigatoriedade de compra. No entanto, o clube inglês ainda tem interesse em adquirir o jogador do Flamengo em definitivo. Os clubes agora devem iniciar negociações. A informação é do “ge”.

No entanto, nem tudo está perdido para os ingleses. Afinal, Flamengo e Everton firmaram uma cláusula de opção de compra fixada no mesmo valor. Assim, haverá negociações para permanência para o atleta. O clube inglês deverá comunicar ao clube carioca até o dia 31 deste mês. O pagamento está previsto para acontecer em três parcelas.

O Everton, no entanto, deseja um valor abaixo para contratar o jogador. Do outro lado, o Flamengo não pretende reduzir e acredita que Alcaraz ainda tem mercado forte na Europa. Os ingleses, aliás, ainda não fizeram o contato com a diretoria carioca.

O Flamengo emprestou Alcaraz ao Everton até junho deste ano. Isso porque, após conversa com o técnico Filipe Luís, o meio campista entendeu que não era uma das prioridades no elenco e não teria espaço no time titular do clube. O argentino, afinal, chegou à equipe carioca em setembro de 2024, como reforço mais caro da história do clube: 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões na cotação da época). A negociação pegou os torcedores de surpresa.