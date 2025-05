Diretor do Flamengo rechaça contratar Cristiano Ronaldo somente para Mundial de Clubes

Cristiano Ronaldo já sinalizou saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e agitou o mercado. Houve comentários sobre o craque atuar em clubes brasileiros, porém nada concreto. Assim, o diretor do futebol do Flamengo, José Boto, rechaçou a possibilidade do Rubro-Negro fazer um contrato com o astro somente para a disputa do Mundial de Clubes.

“Temos objetivos bem claros, e os objetivos bem claros passam por ganhar a Liga (Brasileiro), tentar ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil… Tentar ganhar tudo, se for possível. E se não for, pelo menos ganhar duas, três competições aqui do Brasil. Então não vemos com bons olhos a chegada de um jogador… Seja o Cristiano, seja qualquer outro, somente para o Mundial. Não nos parece que isso tenha um impacto positivo. Nós vamos tentar reforçar já em vista nesta janela que há para o Mundial, mas o principal objetivo é que seja um reforço para o restante da temporada, e não só para o Mundial. Até porque o Mundial é uma competição nova, ninguém sabe como é que as equipes vão reagir. Fazer um investimento que pode prejudicar o resto da temporada só por causa do Mundial, da nossa parte esportiva, não vemos com bons olhos”, disse à Rádio Renascença, de Portugal.