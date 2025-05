De olho no mercado, Atlético busca a contratação de Thiago Mendes

Volante brasileiro tem contrato perto do fim no Al Rayyan; Galo arcaria apenas com o pagamento de luvas e salários

O Atlético Mineiro já está de olho no mercado para reforçar a equipe visando o resto da temporada. Dessa forma, o Galo abriu conversas para tentar a contratação do volante Thiago Mendes, de 33 anos, de acordo com o ”ge”.

Com contrato no Al Rayyan, do Qatar, até o fim de junho, o jogador chegaria livre no Atlético, ou seja, sem a necessidade de negociar com o clube catari. Assim, o Atlético tenta um contrato de médio prazo com o volante. O Galo, por sua vez, teria a obrigação de pagamento de luvas e salários.