Cruzeiro x Palmeiras terá a presença das duas torcidas no Mineirão

Cruzeiro e Palmeiras estão entre os líderes do Brasileirão e, no domingo (1), se enfrentam no estádio do Mineirão. A expectativa é de 50 mil torcedores. O confronto tem histórico de brigas, incluindo a morte de um torcedor cruzeirense no ano passado, em São Paulo, o que gerou debate sobre a presença da torcida palmeirense — que acabou confirmada para esta partida.

Em 2024, devido às brigas e ameaças, o duelo aconteceu com portões fechados, e o Palmeiras venceu com um golaço de Estêvão. Agora, a expectativa é de ao menos 1.600 palmeirenses no Mineirão. No ano passado, o Ministério Público de Minas Gerais recomendou inicialmente a exclusão da torcida organizada do Palmeiras. Depois, decidiu-se pela ausência das organizadas dos dois clubes.