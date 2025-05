Corinthians joga mal, perde para os reservas do Huracán e está fora da Sul-Americana

O Corinthians não fez uma boa partida e perdeu para os reservas do Huracán. Na noite desta terça-feira (27), o Timão foi superado pelos argentinos pelo placar mínimo, em Buenos Aires. Com isso, o Alvinegro está eliminado da Copa Sul-Americana.

Com o resultado, o Corinthians terminou a fase de grupos com oito pontos, na terceira colocação. O América de Cali, que buscou o empate contra o Racing do Uruguai na reta final do jogo, ficou com nove pontos e a vaga no playoff. O Huracán terminou na liderança do Grupo B, com 14 pontos.