COAF encontra transações financeiras suspeitas de Augusto Melo no Corinthians

Nesta terça-feira (27), o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) classificou as transações financeiras da gestão de Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, como típicas de quem tenta “burlar a identificação de origem, destino e responsáveis”. A denúncia veio um dia após o dirigente admitir a derrota antes da votação do seu impeachment.

Augusto Melo, aliás, está afastado da presidência do Timão após a votação no Conselho Deliberativo do clube. No entanto, ainda é necessário que os sócios confirmem a decisão em uma nova etapa.