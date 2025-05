Brasileiro Sub-20: filho de Robinho dá pedalada e faz golaço no empate entre Santos e Corinthians

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo

Logo aos cinco minutos, quase um gol histórico. O corintiano Gui Negão bloqueou um passe na altura da linha divisória do meio-campo e arriscou para o gol, arrancando tinta do poste. Mas foi o visitante Santos que abriu o placar. Aos 20 minutos, Luca Meirelles aproveitou ótima construção de Pepê Firmino e superou o goleiro Cadu. O Corinthians, contudo, não tardou a reagir: aos 29′, deixou tudo igual com Luiz Gustavo Bahia, em cobrança de falta. Os santistas retomaram a vantagem aos 37′, em chute cruzado de Gabriel Simples pela direita.

Na volta do intervalo, o Timãozinho voltou a deixar tudo igual em cabeceio de Luiz Fernando após bom cruzamento de Denner. O ritmo do jogo estava alucinante, e Robinho Jr tabelou na entrada da área antes de chutar com força para fazer o terceiro de sua equipe. Aos 18′, porém, Dieguinho empatou de novo, desta vez em cobrança direta de falta. Mas os Meninos da Vila voltaram a comandar o placar aos 33′, quando Rodrigo recebeu do filho de Robinho e finalizou com categoria. O jogo, porém, ainda não estava definido. Aos 40′, os mandantes buscaram o empate definitivo com Gui Negão, de pênalti.

