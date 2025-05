Betis x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de definir mais um campeão europeu na temporada. Nesta quarta-feira (28), Betis e Chelsea se enfrentam às 16h (de Brasília), pela final da Liga Conferência, a terceira competição de clubes do Velho Continente. A bola rola no Estádio Municipal de Wroclaw, em Breslávia, na Polônia, e quem vencer garante a classificação na próxima edição da Liga Europa.

Como chega o Betis

O Betis está vivendo em sonho. Em 117 anos de história, o clube pode, finalmente, conquistar o primeiro título europeu. O time é forte no cenário nacional, com conquistas do Campeonato Espanhol e três Copas do Rei, mas nunca chegou ao topo em uma competição europeia.

Para isso, o Betis aposta na grande fase do brasileiro Antony. O atacante, inclusive, voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira após as boas atuações pelo clube de Sevilha.

Contudo, o técnico Manuel Pellegrini precisa lidar com alguns problemas no elenco para o jogo desta quarta-feira. Isto porque Bellerín, Marc Roca, Llorente e Chimy Ávila, lesionados, são baixas confirmadas para a decisão. Além disso, Lo Celso é tratado como dúvida.