Betis comunica ao Napoli intenção de comprar jogador ex-Flamengo

Afinal, o defensor pertence ao campeão italiano, mas está emprestado aos Verdiblancos desde agosto de 2024. Em 2023/24, o brasileiro teve pouco espaço e atuou em 21 jogos, sendo 17 como titular do Napoli.

O Betis comunicou ao Napoli a intenção de permanecer com o zagueiro brasileiro Natan, ex-Flamengo e Bragantino. Nesse sentido, o clube espanhol irá exercer a opção de compra do zagueiro, que deve girar em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 57,8 milhões na cotação atual).

Com a camisa do Betis, o jogador soma cerca de 3.915 minutos em campo, e pode ainda ultrapassar os 4.000 minutos, já que a equipe tem pela frente a final da Conference League contra o Chelsea. O confronto acontece nesta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Municipal de Breslávia.

“Foi uma temporada muito boa para mim; foi a minha temporada com mais partidas. Estou feliz aqui, quero passar mais temporadas aqui. Amo a cidade e espero poder continuar desfrutando deste time”, disse o atleta.

Por fim, o próximo passo é a reunião entre os clubes para concretizar o negócio. O contrato do jogador com os italianos é até 2028, e por isso o Betis negocia a cláusula de rescisão de 9 milhões de euros.