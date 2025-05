Bernard não treina no Atlético devido a uma forte gripe

Nos últimos dias, outros jogadores também sofreram com o problema no elenco do Galo. Gabriel Menino desfalcou o time contra o Corinthians

O surto de gripe no elenco do Atlético segue fazendo novas vítimas. Afinal, o atacante Bernard não treinou nesta terça-feira (27) por conta do problema de saúde. Assim, realizou apenas trabalhos na academia.

Nos últimos dias, outros jogadores do Galo foram acometidos por uma virose. O problema afetou tanto o elenco que o volante Gabriel Menino desfalcou a equipe diante do Corinthians, no último sábado (24), após apresentar fortes sintomas.