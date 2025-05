Ancelotti ‘foge’ de últimos técnicos e indica Seleção ‘adaptável’

A variação de jogo, aliás, pode ser um fator positivo para os jogadores. Ancelotti pediu, à princípio, um comprometimento para conquistar a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Neste momento, o Brasil, afinal, ocupa a quarta posição na tabela, com 21 pontos. Sem um estilo principal, os jogadores, assim, vão trabalhar jogo a jogo.

“Este é o calendário do futebol de hoje, não há tempo para treinar, para preparação. A estratégia é tentar colocar em pouco tempo toda a qualidade que temos. Com atitude, compromisso, sacrifício de todos. Dos jogadores e de todos nós. Essa é única forma de tentar a classificação. Primeiro temos que classificar e, depois, nos prepararmos para o Mundial. Qualidade nós temos. Eu tenho muita confiança de que podemos nos sair bem e construir um time que possa competir contra qualquer um”, reforçou.

Programação do Brasil

Por fim, o treinador começa seu trabalho de campo pela Seleção na Data Fifa de junho, a partir do dia 2, para iniciar o período de preparação no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Afinal, serão dois dias de trabalho em São Paulo e mais um já no Equador, antes da estreia contra os donos da casa, em Guayaquil. Depois, serão mais quatro sessões de treinamentos até a partida contra o Paraguai, em São Paulo.

O Brasil, afinal, enfrenta o Equador, no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil. Na sequência, a equipe enfrenta o Paraguai no dia 10, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.